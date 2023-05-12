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الرياضي

راشد بن حميد نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية

راشد بن حميد
12 مايو 2023 11:55

 
دبي (وام)

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائباً للرئيس.
وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي على هذه الثقة الغالية، وقدم الشكر والتقدير إلى محمد المحمود على جهوده الحثيثة طوال فترة تواجده باللجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الوطنية ستعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة في الـ24 من الشهر الجاري للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي.

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
راشد بن حميد النعيمي
اللجنة الأولمبية الوطنية
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