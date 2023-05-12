تأجيل انطلاق سباق دلما التاريخي إلى السبت



أبوظبي (الاتحاد)



قرر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأجيل انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشرعية إلى صباح السبت، وذلك بسبب عدم ملائمة الأحوال الجوية، وحالة الرياح والطقس اليوم «الجمعة».

وتم تأجيل السباق نظراً للأجواء غير المثالية لإقامة السباق اليوم، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ويتابع النادي وبشكل دائم مع المركز الوطني للأرصاد تفاصيل سرعة الرياح وحالة الجو، وستكون انطلاقة السباق السبت.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية إقامة السباق خلال الأيام من الخميس حتى الأحد، من أجل أن تقام المنافسة التاريخية في الأجواء الأمثل والأنسب.