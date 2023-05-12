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الرياضي

تأجيل انطلاق سباق دلما التاريخي إلى السبت

تأجيل انطلاق سباق دلما التاريخي إلى السبت
12 مايو 2023 10:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

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قرر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأجيل انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشرعية إلى صباح السبت، وذلك بسبب عدم ملائمة الأحوال الجوية، وحالة الرياح والطقس اليوم «الجمعة».
وتم تأجيل السباق نظراً للأجواء غير المثالية لإقامة السباق اليوم، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ويتابع النادي وبشكل دائم مع المركز الوطني للأرصاد تفاصيل سرعة الرياح وحالة الجو، وستكون انطلاقة السباق السبت.
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية إقامة السباق خلال الأيام من الخميس حتى الأحد، من أجل أن تقام المنافسة التاريخية في الأجواء الأمثل والأنسب.

أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
مهرجان سباق دلما التاريخي
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