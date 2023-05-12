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الشباب إلى «مجموعات» كأس العرب

الشباب إلى «مجموعات» كأس العرب
12 مايو 2023 10:42

 
الرياض (أ ف ب) 

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بلغ الشباب السعودي دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم، بفوزه على تشرين السوري 3-1، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن إياب تصفيات الدور الثاني.
وسجل «ثلاثية» الشباب أحمد عبده «17 و 75»، والبرازيلي كارلوس جونيور «37 من ضربة جزاء»، فيما سجل هدف تشرين الوحيد أحمد حاتم «93».
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب نفسه الأحد انتهت بالتعادل 1-1.
وينضم الشباب إلى المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها مواطنه النصر والزمالك المصري، والفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.
وكان الشباب الطرف الأفضل رغم إراحته لعدد من عناصره الأساسية، ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة عبده الذي استقبل كرة عرضية بصدره ولعبها مقصية قوية داخل المرمى، وحصل الشباب على ضربة جزاء نفذها جونيور بنجاح على يمين الحارس أحمد مدنية.
وأضاع الشباب هدفاً ثالثاً عندما تهيأت الكرة أمام الجابوني آرون بوبندزا أمام المرمى، لكنه لعبها سهلة بين أحضان الحارس مدنية.
وواصل الشباب أفضليته في الشوط الثاني، رغم تحسن أداء تشرين، وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثالث، عندما تابع عبده كرة عرضية داخل المرمى، وأهدر عبده فرصة تسجيل «الهاتريك»، عندما ارتقي لكرة عرضية، وتابعها بجانب القائم، ونجح تشرين في تسجيل هدفه الوحيد، عندما سدد حاتم كرة أرضية على يمين الحارس الكوري كيم سيونج.

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