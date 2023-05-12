ابن سليم يلتقي رئيسة سلوفينيا



ليوبليانا (الاتحاد)



التقى محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ناتاشا بيرك موسار رئيسة سلوفينيا، وروبرت جولوب، رئيس الوزراء، وزوران يانكوفيتش رئيس بلدية ليوبليانا.

وتطرق اللقاء الذي تم تنظيمه بدعم من اتحاد رياضة السيارات في سلوفينيا، مناقشة مستقبل رياضة السيارات في سلوفينيا وحملة الكراهية عبر الأنترنت في الرياضة، وبحث التعاون في مجال السيارات، والنظر في بناء حلبة سباق متعددة الإستخدامات.

وتحتل سلوفينيا الآن الصدارة في تصميم المكونات وتصنيعها لصناعة السيارات الكهربائية، وتسعى لأن تصبح مساهماً رئيسياً في صنع مستقبل الطاقة المتجددة، وتوفير نقل آمن ومستدام بأسعار معقولة.