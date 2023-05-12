معروف يختتم مشاركة «الجودو» في «عالمية الدوحة»



أبوظبي (الاتحاد)



يختتم منتخب الجودو مشاركته، يوم السبت، في بطولة العالم «الدوحة 2023»، والتي يتنافس فيها 657 لاعباً ولاعبة يمثلون 99 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية، وتبلغ جوائزها مليون يورو.

ويشهد «الوزن الثقيل فوق 100 كجم»، لقاء معروف ماجو مع الفائز من المغربي محمد لحبوب والكوري كيم ميونج، ويأمل معروف زيادة رصيده من النقاط، ضمن مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

ونجح جريجوري أرام في تخطى المصري القوي حازم علي في وزن تحت 90 كجم منذ أول دقيقة، مستفيداً من تكتيكه العالي وجاهزيته الفنية خلال مشاركاته في البطولات الأخيرة، مما ساعده في مباغته منافسه مبكراً، وانتزاع الفوز في بداية تصفيات المجموعة، إلا أنه اصطدم بلقاء بطل اليابان والمصنف الأول في البطولة سانشيرو موراو، في المرحلة الثانية، لتأتي خسارة جريجوري، في آخر 13 ثانية من المباراة، ليستفيد بطل اليابان من خبرته وألقابه الذهبية في بطولة العالم بالمجر2021، والقدس ماسترز 2022، وتشينجداو الصينية «ماسترز 2019»، وباريس جراند سلام 2021، وطوكيو جراند سلام 2022.

وقبل ختام بطولة العالم للفردي، احتفظ منتخب اليابان بالصدارة برصيد 4 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 ميداليات برونزية، ويتبعه جورجيا «ذهبيتين وفضية وبرونزية»، وفرنسا «ذهبية وفضية وبرونزيتين»، وتراجع منتخب كندا إلى المركز الرابع وله «ذهبية وبرونزية».