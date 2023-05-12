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الرياضي

«دودو 100» ينتظر التجديد مع خورفكان

«دودو 100» ينتظر التجديد مع خورفكان
12 مايو 2023 11:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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دخل البرازيلي رفائيل دودو تاريخ خورفكان من أوسع الأبواب، حيث أصبح أول لاعب يخوض 100 مباراة مع «النسور» في الدوري، خلال 4 مواسم، وأصبح أيضاً «الهداف التاريخي» للفريق في «الاحتراف»، وأحرز 26 هدفاً، بواقع 7 أهداف في الموسم الأول، ومثلها في الثاني، و9 أهداف في الثالث و3 أهداف خلال الموسم من «دوري أدنوك للمحترفين».
ولعب دودو 82 مباراة في الدوري، و15مباراة في كأس المحترفين، و3 مباريات في كأس رئيس الدولة، 
ولم يجدد دودو عقده مع «النسور» لموسم الخامس حتى الآن، وينتظر رد إدارة النادي، من أجل الاتفاق على بنود العقد، أو الرحيل عن الفريق، والاكتفاء بالمواسم الأربعة الناجحة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
دودو
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