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الرياضي

ليما يكمل «الزيارة 19»!

ليما يكمل «الزيارة 19»!
12 مايو 2023 10:24

مراد المصري (دبي)

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أكمل فابيو ليما لاعب الوصل، زيارته إلى شباك جميع الفرق الـ 19 التي واجهها خلال مسيرته بدوري المحترفين، بعدما نجح في التسجيل أمام خورفكان، خلال المباراة التي تفوق فيها «الإمبراطور»
5 -1، ضمن «الجولة 26» من «دوري أدنوك للمحترفين» وعلى مدار 193 مباراة لعبها ليما بقميص «الأصفر» في دوري المحترفين، منذ موسم 2014 - 2015، أحرز 148 هدفاً، والجيد هذا الموسم عودة «القناص» إلى معدله السابق، بعدما وصل إلى 19 هدفاً، بعدما اكتفى بهدفين فقط في الموسم الماضي الذي لم يكمل نصفه الثاني للإصابة، بينما أفضل مواسمه التهديفية بالدوري هو 2016 - 2017، عندما سجل وقتها 25 هدفاً.
وقال ليما: الموسم الحالي ناجح، ويمكن البناء عليه، أهدرنا بعض النقاط المهمة أمام فرق تنافس على اللقب، وجمهورنا يستحق التقدير على دعمه، وأردنا أن نختتم الموسم بأفضل طريقة، وهو ما قمنا به أمام خورفكان.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
فابيو ليما
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