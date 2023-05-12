دنفر إلى نهائي «الغربية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس إلى نهائي المنطقة الغربية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على فينيكس صنز 125-100، ويحسم السلسلة في مصلحته 4-2.

وتألق يوكيتش أفضل لاعب مرتين في الدوري الأميركي في المباراة، ونجح في تحقيق «تريبل دبل»، بتسجيله 32 نقطة، و12 تمريرة حاسمة، و10 متابعات، وأسهم أيضاً في الفوز كل من جمال موراي «26 نقطة»، وكنتافيوس كالدويل-بوب «21 نقطة».

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ عام 2020، ويلتقي الفائز من مواجهة لوس أنجلوس ليكرز وجولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي، حيث يتقدم الأول 3-2.

وحسم دنفر النتيجة بشكل كبير في نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدم بفارق 30 نقطة «81-51».

ويرى يوكيتش أن فريقه لم يتأثر بفكرة «الأجواء العدائية» في ملعب «فوتبرينت سنتر»، وقال: «لعبنا بنفس الذهنية التي نلعب فيها عادة على أرضنا، أن نكون قتاليين ونصعب من مهمة الفريق الآخر في التسجيل، وأعتقد أن هذا ما قمنا به».

واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة توالياً بداعي الإصابة، كما لم يشارك دياندري إيتون لإصابة في أضلاعه.

وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وسجل 16 نقطة من أصل 19 له في الربع الأخير، ليقود فريقه إلى الفوز 95-86، معادلاً النتيجة في السلسلة 3-3 ليفرض مباراة سابعة.

كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من اصل 14 محاولة، قبل أن ينجح في أربع رميات ثلاثية في الربع الأخير، وكان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس، ماركوس سمارت مع 22 نقطة، وأضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروجدون 17 و16 نقطة توالياً.

في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل أمبيد افضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم، مع 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن بـ 13 نقطة.

ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة «الأحد»، ويحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ عام 2001.