«البارسا» يتعجل التجديد لـ «الرجل الزجاجي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يتعجل برشلونة الإسباني الدخول في مفاوضات مع الفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2024»، لأن الشرط الجزائي في العقد، وقيمته 100 مليون يورو، ينخفض إلى النصف «50 مليون يورو»، في أول يوليو المقبل، ولهذا يأمل «الكتالوني» في التوصل إلى اتفاق معه، قبل حلول هذا التاريخ. ويقترح «البارسا» 3 سنوات للتجديد، اعتباراً من «صيف 2024»، وحتى موسم 2026-2027، «حسبما ذكرت صحيفة «سبورت» وثيقة الصلة بـ «البلاوجرانا»، وقالت إن إدارة برشلونة بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات الأولى للتفاوض مع النجم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك».

ولم تكن قصة ديمبلي «وردية» مع «البارسا»، إذ إنه منذ مجيئه في 2017، لم يسلم من الإصابات المتكررة، وأمضى أشهراً عديدة في العلاج، ولم يستفد منه النادي بشيء، لدرجة أن الكثيرين أطلقوا عليه لقب «الرجل الزجاجي»، مثل البلجيكي إيدن هازارد «جناح» ريال مدريد الذي تعرض للكثير من الإصابات، منذ وصوله إلى الريال قبل سنوات، ولم يبدأ ديمبلي في تقديم أوراق اعتماده الحقيقية، إلا مع قدوم تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية في «الكامب نو»، إذ فرض نفسه قوة هجومية لا تقارن، وكان هذا الموسم أحد أسباب اقتراب برشلونة كثيراً من الفوز بالدوري الإسباني «الليجا»، الذي يتم الإعلان عنه رسمياً في حالة الفوز على إسبانيول «الأحد» في «الجولة 34» للمسابقة.

وأصيب ديمبلي مجدداً هذا الموسم، وابتعد لأكثر من شهرين، ولكن تأثيره الطاغي في النصف الأول من الموسم، وضع برشلونة على القمة، خاصة في ظل تراجع نتائج ريال مدريد الغريم التقليدي واللدود الذي سقط أكثر من مرة في فخ الخسارة والتعادل.

وأبدى ديمبلي في أكثر من مناسبة عشقه لـ «الكتالوني»، ورغبته في الاستمرار معه، وهي نفس رغبة برشلونة، وبوجه خاص تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي يعتبره «نواة» فريق المستقبل لـ «البارسا»، إلا أن اللاعب ووكيله موسى سيسوكو، لم يصرح أي منهما بما يفيد بدء التفاوض فعلاً.

وانضم ديمبلي لبرشلونة عام 2017، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، بموجب عقد قيمته 147 مليون يورو، وكان وقتها أعلى عرض للاعب فرنسي، ومدته 5 سنوات، ثم جدده الموسم الماضي لمدة عامين حتى 2024، وها هي الجماهير تنتظر بلهفة إستمرار ديمبلي مع الفريق، لاقتناعها التام بدوره المهم، وبما له من تأثير إيجابي، أكثر من أي «جناح» آخر في الفريق، سواء البرازيلي رافينيا، أو الإسباني فيران توريس، أو غيرهما.

وبدأ عثمان ديمبلي الذي يكمل الاثنين المقبل «26عاماً» من مواليد 15مايو 1997، مسيرته الاحترافية في رين الفرنسي «2014-2016»، ومنه إلى بروسيا دورتموند «2016-2017»، واستقر به المقام في «كتالونيا»2017.

ولعب ديمبلي لمنتخبات الشباب تحت 17 و18 و19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2016، وشارك في كأس العالم بروسيا 2018، وأسهم رغم إصابته وعدم استكماله المباريات، في فوز «الديوك» بـ «المونديال»، وحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس من الرئاسة الفرنسية.