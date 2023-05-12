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«شمس للطاقة» تجدد رعاية «الوثبة المجتمعي» للدراجات

«شمس للطاقة» تجدد رعاية «الوثبة المجتمعي» للدراجات
12 مايو 2023 09:26

 
أبوظبي (الاتحاد)


جددت شركة شمس للطاقة عقد رعاية فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية، ويأتي ذلك ضمن الاتفاقية التي وقعها الطرفان في محطة شمس للطاقة الشمسية، والواقعة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.
وتتضمن الاتفاقية، قيام «شركة شمس» بمد الفريق بسيارتي «بيجو»، عبارة عن ورشة متنقلة تستخدم دعماً فنياً لـ «الوثبة المجتمعي» أثناء مشاركته في السباقات والفعاليات المجتمعية وأيضاً التدريبات الجماعية.

 

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وحضر توقيع عقد الرعاية من «شركة شمس»، ماجد عبدالرحيم العوضي المدير العام، وعلي المصعبي مدير محطة شمس للطاقة، ومن إدارة فريق الوثبة، محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وسليمان الحمادي، ونايف المرزوقي كابتن الفريق، وحسين الحمادي، وهزاع الحساني، وعمر خيري.
المعروف أن الشراكة تعد هي الثانية من نوعها بين «شمس للطاقة» و«الوثبة المجتمعي» للدراجات الهوائية.
وقال ماجد عبدالرحيم العوضي المدير العام لشركة شمس، إن الشركة تنطلق بهذه المبادرات، ضمن دورها في المجتمع، من خلال نشر الوعي بأهمية الرياضة، والعادات الصحية المفيدة، مما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، و«الوثبة للدراجات» فريق مجتمعي متميز، يضم عناصر من مختلف إمارات الدولة، بما فيها منطقة الظفرة.

 

الإمارات
أبوظبي
الدراجات الهوائية
فريق الوثبة
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