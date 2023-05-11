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رأس جاتي تنقذ أحلام يوفنتوس أمام إشبيلية

رأس جاتي تنقذ أحلام يوفنتوس أمام إشبيلية
12 مايو 2023 01:38

تورينو(رويترز)

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سجل فيديريكو جاتي من ضربة رأس بعد سبع دقائق من بداية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 على أرضه أمام إشبيلية، في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري في بداية الشوط الأول، بتسديدة متقنة من مسافة قريبة وكان بإمكان إشبيلية تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول.
واطلق يوفنتوس، الذي بدا بلا أنياب، تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 65، لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما لعب المدافع جاتي الكرة برأسه من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.
وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب باستاد سانشيز بيزخوان يوم الخميس المقبل.
وسيلعب الفائز منهما مع المنتصر من مواجهة روما وباير ليفركوزن في النهائي، الذي سيقام يوم 31 مايو في بودابست.

يوفنتوس
الدوري الأوروبي
روما
باير ليفركوزن
إشبيلية
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