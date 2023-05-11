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الرياضي

محمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة للشطرنج والثقافة»

محمد الشرقي متحدثاً إلى عبدالله آل بركت (وام)
12 مايو 2023 01:41

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على إنجازات نادي الفجيرة للشطرنج، ونتائج البطولات التي نظمها بمشاركات عربية ودولية واسعة، مشيداً سموه بالأنشطة المتواصلة التي تعزز مكانة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في رياضة الشطرنج، عربياً ودولياً.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأنشطة النادي، وإنجازاته، والمنافسات التي ينظمها، والتي تدعم مكانة الدولة في مجال الرياضات الذهنية، عالميًا.
وتقدم فريق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه لأنشطة النادي، ما يشكّل حافزاً مستمراً للمزيد من الإنجازات والنتائج المشرّفة.

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نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
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