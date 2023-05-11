«رحلة عباس» مستمرة مع شباب الأهلي

مراد المصري (دبي)

اقترب وليد عباس لاعب شباب الأهلي من البقاء الموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق على تمديد عقده، في ظل ما قدمه اللاعب من مستويات رائعة، وما يمتاز به من خبرة السنوات الطويلة في ملاعبنا. ورغم أن عباس يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 في يونيو المقبل، لكنه ظهر بشكل قوي خلال هذا الموسم وأسهم بشكل مباشر في حصد «الفرسان» للقب «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعب 21 مباراة في الدوري، ويعتبر أكثر لاعب خوضاً للمباريات في دوري المحترفين عموماً بوصوله إلى 305 مباريات، بمجموع 26102 دقيقة.

ونال اللاعب ثقة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي استدعاه إلى صفوف منتخبنا الوطني، ليقدم نموذجاً في الاحتراف، بعدما قدم مسيرة حافلة بالثبات والتحدي والالتزام في المقام الأول.

واستهل عباس مسيرته في الملاعب في نادي الشباب سابقاً، وانتقل في موسم 2013 - 2014 إلى شباب الأهلي، وخلال مسيرته الطويلة حقق وليد عباس لقب الدوري ثلاث مرات، وكأس الرابطة 5 مرات، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 4 مرات، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة، وكأس الخليج للمنتخبات 2013.