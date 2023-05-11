الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«رحلة عباس» مستمرة مع شباب الأهلي

«رحلة عباس» مستمرة مع شباب الأهلي
12 مايو 2023 01:41

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يحتفل بلقب «دوري 21» باستاد راشد
شباب الأهلي ينظم سوبر «غرب آسيا للسلة»

اقترب وليد عباس لاعب شباب الأهلي من البقاء الموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق على تمديد عقده، في ظل ما قدمه اللاعب من مستويات رائعة، وما يمتاز به من خبرة السنوات الطويلة في ملاعبنا. ورغم أن عباس يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 في يونيو المقبل، لكنه ظهر بشكل قوي خلال هذا الموسم وأسهم بشكل مباشر في حصد «الفرسان» للقب «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعب 21 مباراة في الدوري، ويعتبر أكثر لاعب خوضاً للمباريات في دوري المحترفين عموماً بوصوله إلى 305 مباريات، بمجموع 26102 دقيقة.
ونال اللاعب ثقة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي استدعاه إلى صفوف منتخبنا الوطني، ليقدم نموذجاً في الاحتراف، بعدما قدم مسيرة حافلة بالثبات والتحدي والالتزام في المقام الأول.
واستهل عباس مسيرته في الملاعب في نادي الشباب سابقاً، وانتقل في موسم 2013 - 2014 إلى شباب الأهلي، وخلال مسيرته الطويلة حقق وليد عباس لقب الدوري ثلاث مرات، وكأس الرابطة 5 مرات، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 4 مرات، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة، وكأس الخليج للمنتخبات 2013.

وليد عباس
شباب الأهلي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©