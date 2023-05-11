«الفرسان» يحتفل بلقب «دوري 21» باستاد راشد

دبي (الاتحاد)

وافقت رابطة المحترفين رسمياً على طلب إدارة نادي شباب الأهلي «بطل الدوري»، بنقل مباراته أمام عجمان والمقررة مساء الأحد ضمن «الجولة 26» والأخيرة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، لتقام على «استاد راشد» معقل «الفرسان» في دبي، بدلاً عن استاد «راشد بن سعيد» في نادي عجمان، وذلك لمنح الفرصة أمام لاعبي شباب الأهلي للاحتفال باللقب في ملعب النادي، ووسط جماهير الفريق، بعد موافقة إدارة «البرتقالي» المسبقة على طلب النقل.

وتنطلق اليوم «الجولة 26» والأخيرة في دوري «المحترفين تحت 21»، بإقامة ثلاث مباريات، ضمن سباق «تحسين المراكز»، حيث يستقبل الشارقة «الوصيف» برصيد 52 نقطة ضيفه النصر «الثامن» وله 31 نقطة، فيما يلعب الجزيرة «الثالث» برصيد 51 نقطة، في مواجهة مضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز 12 وله 22 نقطة، ويحتضن ملعب زعبيل مباراة الوصل «التاسع» بـ 27 نقطة، أمام منافسه خورفكان العاشر بـ 26 نقطة.

وتتواصل مباريات الجولة قبل الأخيرة غداً بمواجهات العين الرابع بـ 50 نقطة، مع ضيفه البطائح الحادي عشر، ويحل الوحدة السادس بـ 38 نقطة، ضيفاً على بني ياس الأخير بـ 14 نقطة، فيما يواجه الظفرة «قبل الأخير» برصيد 21 نقطة، ضيفه دبا «الخامس» وله 43 نقطة، على أن تختتم منافسة الدوري بمواجهة التتويج لشباب الأهلي «البطل» أمام ضيفه عجمان مساء الأحد على استاد راشد.

وظفر «الفرسان» بلقبه الثالث على التوالي في «دوري تحت 21»، بعدما عزز صدارته للترتيب والمستمرة منذ بداية الموسم الحالي، برصيد 58 نقطة بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0 في «الجولة 25»، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة الوصيف برصيد 52 نقطة، في انتظار مباراة التتويج في مواجهة مضيفه عجمان مساء الأحد المقبل على استاد راشد بن سعيد ضمن «الجولة 26» والأخيرة.