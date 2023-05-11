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اتحاد البادل يطلق فعاليتين جديدتين في «المشرق 2023»

اتحاد البادل يطلق فعاليتين جديدتين في «المشرق 2023»
12 مايو 2023 01:41

دبي (الاتحاد) 

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أعلن اتحاد الإمارات للبادل، عن انطلاق الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة المشرق للبادل 2023، التي تُقام في إطار فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، وتضم سلسلة من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة. وتأتي استضافة الجولتين الجديدتين في عجمان والشارقة خلال الشهر الجاري، عقب النجاح اللافت الذي شهدته الجولة الثانية من البطولة.
ويمكن لعشاق اللعبة تقديم طلبات المشاركة في جولات البادل التصنيفية، حيث تقام الجولة الثالثة من البطولة المرتقبة، والتي تتضمن منافسات فئة UAEPA100 للرجال، في نادي بادل أرينا في الشارقة بين 12 و14 مايو. 
ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 12 ألف درهم، في حين يحصل الثاني على 6 آلاف درهم.
وتشهد جولة البطولة الرابعة منافسات فئة UAEPA10 للرجال، والتي تُقام في نادي بادل سكوير في عجمان بين 19 و21 مايو.
ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 4 آلاف درهم، في حين يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 3 آلاف درهم.
وقال الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: «تؤكد بطولة المشرق للبادل 2023 التزامنا بتطوير الرياضة على الصعيد الوطني، وتسلط الضوء على أهداف اتحاد الإمارات للبادل المتمثلة في تعزيز معايير اللعبة والارتقاء بمستوى اللاعبين والجهات المنظمة والأندية، بالإضافة إلى دعم رؤية الدولة في نشر ثقافة الرياضة وإرساء نمط حياة نشط وصحي.

اتحاد البادل تنس
البادل تنس
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