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تشيلسي يدعم ثبات أسعار التذاكر

تشيلسي يدعم ثبات أسعار التذاكر
11 مايو 2023 22:51

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن عدم زيادة أسعار تذاكر مباريات الفريق للموسم المقبل 2024/2023.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن إدارة النادي قررت عدم زيادة أسعار تذاكر الفريق للموسم رقم 12 على التوالي، وذلك رغم التكاليف الباهظة، حيث أكد النادي أنه يدرك الأزمات المالية التي يعاني منها المشجعون. كما أكد النادي الواقع في غرب العاصمة البريطانية لندن، التزامه تجاه جماهيره في موسم مخيب للآمال، حيث فشل الفريق في الفوز بأي بطولة أو المنافسة عليها أو حتى المنافسة على المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم الانفاق الكبير للنادي الصيف الماضي منذ استحواذ مالكه الحالي تود بويلي عليه. 

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ورحبت رابطة مشجعي تشيلسي بالقرار، ووجهت الشكر لتود بويلي وتحالفه" كليرليك كابيتال" على تعاونهم مع الجماهير في الاستفسارات بخصوص أسعار تذاكر الموسم المقبل. 

وقال دوم روسو، نائب رئيس الرابطة: "نرغب في أن نسجل شكرنا للسيد بولي ومجلسه على أعطاء الأولوية للجماهير ".
وأضاف: "لقد أطلقنا حملة قوية من أجل تجميد الأسعار قياساً مع أزمات تكلفة المعيشة، ويسعدنا أن النادي رد بإيجابية مع مطالبنا فيما يتعلق بأسعار التذاكر".

تشيلسي
الدوري الإنجليزي
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