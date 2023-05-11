«النصر» لـ «العميد» أمام «الملك»



معتصم عبدالله (دبي)

حقق النصر فوزاً معنوياً أمام ضيفه الشارقة 1-0، على استاد آل مكتوم، في انطلاق «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت فوز الجزيرة على ضيفه اتحاد كلباء 2-0، وتفوق الوصل أمام مضيفه خورفكان 5-1.

وأنهى «العميد» الشوط الأول، بأسبقية هدف المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 47، وهو الهدف السادس في سجله، ليحتفل بصدارة قائمة هدافي «الأزرق» في الدوري، ليمتد تفوق صاحب الأرض خلال الشوط الثاني، رغم الأفضلية النسبية للضيوف، ورفع النصر رصيده إلى «27 نقطة»، لينهي الدوري في المركز التاسع، مقابل 43 نقطة للشارقة «السابع».