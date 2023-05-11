الظاهري ضمن «توب 10» في سباق «فورمولا إيطاليا»



إيطاليا (وام)



أكمل راشد الظاهري سائق «الفورمولا-4» الجولة الثانية من بطولة إيطاليا «F4».

وحقق الظاهري «15 عاماً» الذي نافس الأسبوع الماضي في سباقه الثاني عبر أصعب سلسلة من سباقات العالم في بطولة «الفورمولا-4» في ميسانو بإيطاليا، محرزاً عدداً كبيراً من النقاط على متن سيارته التابعة لفريق بريما والمدعومة من رعاته الأساسيين، شركة هواوي، بنك أبوظبي الأول وياس هيت.

ومن على منصة التتويج احتفل البطل الإماراتي أصغر سائق على الحلبة، وبعد يومين فقط من اختبار سيارته تاتوس لسباق «الفورمولا- 4» على واحدة من أصعب حلبات السباق في العالم، بالقرب من ريميني في ايطاليا.

وأظهر الظاهري أداءً جيداً متأهلاً تاسعاً في الترتيب العام للسباقين الأول والثاني، وبعدها ليحتل المركز الثامن في الانطلاق في السباق الثالث في التصفيات النهائية، متنافساً مع 22 سائقاً آخر بفارق أقل من ثانية واحدة عن متصدر السباق، وبفارق أقل من أربعة أعشار من الثانية تفصل العشرة الأوائل في السباق.

وقال الظاهري: خلال فترة السباق كان الطقس رائعاً بالنسبة لنا للقيام بما نحبه، السباق مرة أخرى، مثل إيمولا، كان سباق آخر للتعلم والاستيعاب وتطوير الذات واكتشاف طرق جديدة للمضي نحو تحقيق النتائج القوية.

وأضاف: سباقات «الفورمولا -4» مختلفة تماماً عن سباقات الكارتينج ، لكن في كل مرة أدخل فيها الى الحلبة أشعر وكأنني في مكاني المفضل.

وقال الظاهري: فخور للغاية بفريق بريما ريسينج، والعمل الذي تمكنا من القيام به معاً، لدينا أسبوعان لمعالجة الدروس من ميسانو والتعلم منها، وسندفع قدماً طوال الوقت للحصول على نتائج أفضل.