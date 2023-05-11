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120 حافلة لنقل جماهير نهائي «الاتحاد الإنجليزي»

120 حافلة لنقل جماهير نهائي «الاتحاد الإنجليزي»
11 مايو 2023 22:06

لندن (د ب أ) 

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أصبح في مقدور جماهير مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المتجهين لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل، التنقل بـ120 حافلة للذهاب لملعب المباراة، وذلك بعدما أضاف الاتحاد الإنجليزي للعبة حافلات جديدة بسبب إضراب عمال السكة الحديدية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن 60 حافلة لكل فريق تم توفيرها من جانب الاتحاد، لتعويض النقص في السكك الحديدية للجماهير المتجهة إلى لندن، لمشاهدة المباراة التي تقام يوم السبت الثالث من يونيو المقبل بسبب إضراب مخطط له من جانب عمال السكة الحديدية.
وعمل الاتحاد الإنجليزي للعبة أيضاً مع إدارة المدينة على توفير حديقة وممشى للجماهير في «فرينت كونتري بارك»، وذلك لتوفير خدمات وقوف السيارات للجماهير الذين سيتوجهون إلى ويمبلي بسياراتهم. من جانبه قال توم ليج، رئيس العمليات الخارجية بالاتحاد الإنجليزي للعبة: «لقد عملنا عن قرب مع الناديين وشركات السفر لتوفير خيارات إضافية للجماهير القادمة إلى ويمبلي، من أجل الحدث الأبرز في الموسم». وأضاف: «نطلب من أي مشجع يعتزم السفر للمباراة، أن يخطط للرحلة جيداً ويحاول الاستفادة من الخيارات المتاحة لدعمه».

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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