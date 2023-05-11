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نوير سعيد بالعودة الأولى

نوير سعيد بالعودة الأولى
11 مايو 2023 22:02

ميونيخ (أ ف ب) 

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قال حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائده مانويل نوير، إنه «راض» عن العودة إلى الملاعب من دون أن يرغب في تحديد جدول زمني للعودة إلى المنافسات، وذلك بعد خمسة أشهر من إصابته الخطيرة في ركبته اليمنى.
وأصيب نوير في التاسع من ديسمبر بعد خيبة مونديال قطر 2022، حيث خرج المنتخب الألماني بخفي حنين من الدور الأول، بكسر في الجزء السفلي من ساقه اليمنى أثناء ممارسته رياضة التزلج.
وفي مقطع فيديو مدته نحو أربعين ثانية نُشر بعد ظهر الخميس عبر موقعه على الإنترنت، أظهر بايرن ميونيخ صور عودة نوير إلى ملعب سابينر شتراسه، في تدريب فردي مع تمارين محددة لحراس المرمى.
وأوضح بطل مونديال البرازيل 2014 مع «دي مانشافت» والفائز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2020: «أنا راضٍ. لم نحدد جدولاً زمنياً. أحاول أن أفعل كل شيء، وأحصل على الحد الأقصى حتى أتمكن من التقدم والمضي قدماً في أسرع وقت ممكن».
وفور تعرضه للإصابة وخضوعه لجراحة، حدد حارس عرين بايرن لنفسه هدف الاستعداد لخوض معسكر فريقه الصيفي الأول للموسم المقبل، المقرر في الفترة من 15 إلى 20 يوليو المقبل في تيغرنسي، على بُعد نحو خمسين كيلومتراً جنوب ميونيخ.
ويأمل نوير الذي يمتد عقده مع بايرن حتى صيف 2024، في أن يخوض غمار منافسات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل (14 يونيو وحتى 14 يوليو).
وكان بايرن الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند قبل 3 مراحل من النهاية (65 مقابل 64)، تعاقد مع الحارس السويسري يان سومر هذا الشتاء قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ لتعويض غياب نوير.

 

نوير
بايرن ميونيخ
كأس العالم 2022
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