الخير يجمع أساطير البايرن وتشيلسي في سبتمبر

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن أساطير النادي البافاري سيلعبون مباراة ودية ضد نظرائهم في تشيلسي الإنجليزي تحت اسم «أساطير أوروبا» في التاسع من سبتمبر القادم على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر بايرن في بيان «الفريقان سيتذكران مواجهات لا تُنسى من الماضي، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 أو فوز بايرن بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في العاصمة التشيكية براغ في العام التالي».

وخسر بايرن أمام تشيلسي على ملعب (أليانز أرينا)، معقل العملاق الألماني في نهائي دوري الأبطال عام 2012، في واحدة من المباريات الأكثر حزناً في تاريخ النادي العريق.

ومن المقرر أن يضم فريق أساطير بايرن لاعبين أمثال جيوفاني إيلبر وكلاوديو بيتزارو اللذين تضمنت مسيرتهما الطويلة مع الساحرة المستديرة فترة مع تشيلسي خلال موسم 2007/ 2008.

في المقابل، سيضم تشيلسي جون تيري وجيانفرانكو زولا وكارلو كوديسيني ومايكل إيسيان وكلود ماكيلي، بينما سيتولى الإيطالي روبرتو دي ماتيو تدريب الفريق.

ولم يتم التأكد بعد من القائمة النهائية لكلا الفريقين في المباراة الخيرية.

وتقرر أن تذهب جميع عائدات المباراة إلى الأعمال الخيرية، حيث سيتم تقسيمها بالتساوي بين مؤسسة تشيلسي وجمعية رويال مارسدن الخيرية لمكافحة السرطان.