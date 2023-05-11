موراي يستعد للقرار النهائي

لندن (د ب أ)

يستعد نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي، لاتخاذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، من عدمه.

وودع موراي بطولة إيطاليا المفتوحة مبكراً، عقب خسارته في الدور الأول أمام الإيطالي فابيو فونيني مساء أمس الأربعاء، في مباراة ماراثونية شهدت 3 مجموعات واستغرقت 3 ساعات.

وعجز موراي عن تحقيق أي انتصار في أي من بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، المقامة على الملاعب الرملية الشهر الماضي، لكنه توج يوم الأحد الماضي بأول ألقابه منذ عام 2019، حيث فاز ببطولة إيكس إن بروفانس، إحدى مسابقات الدرجة الثانية، في فرنسا.

ولعب موراي، الذي سيكمل عامه الـ36 هذا الأسبوع، في رولان جاروس مرة واحدة فقط منذ عام 2017، ويتعين عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سينافس في البطولة التي تُقام على الملاعب الرملية في باريس على الأرجح للمرة الأخيرة، أو يبدأ استعداداته مبكرا لموسم الملاعب العشبية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات موراي لصحيفة «الجارديان» البريطانية، حيث قال: «ما زلت أرغب في اللعب لكننا اتفقنا على أننا سنتحدث ونتخذ قراراً كفريق بعد بطولة روما». وأضاف موراي: «هذا ما كنت أريده، أن أرى كيف ستسير الأمور في الملعب، وما هي حالتي الفنية والبدنية في بعض المباريات الأطول زمنا قبل اتخاذ قرار نهائي. سنجري هذه المناقشات في الأيام القليلة المقبلة». ودائماً ما تتسم مواجهات موراي وفونيني بالندية والإثارة منذ أن كانا لاعبين شابين، فيما حسم اللاعب الإيطالي المباراة الأخيرة لصالحه عقب فوزه على نظيره البريطاني بنتيجة 6/ 4 و4/ 6 و6/ 4، بعد معركة قوية.

وقال موراي: «لقد كانت مباراة متباينة إلى حد ما. كان هناك بعض الأشياء الجيدة، ولكن كانت هناك أيضاً بعض الأمور المتوسطة جداً. فونيني لعب بشكل جيد جداً في المجموعة الثالثة. كان مستواي جيدًا في تلك المجموعة، لكنه لعب جيداً خلالها». وكانت النتيجة بمثابة انتكاسة لآمال موراي في أن يكون مصنفًا في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ضمن منافسات جراند سلام، التي تقام على الملاعب العشبية.