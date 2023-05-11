«الإمبراطور 47» بـ «خماسية» أمام «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

بلغ الوصل «النقطة 47»، بعد فوزه الكبير على خورفكان 5-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، في ختام «دوري أدنوك للمحترفين»، وقفز «الإمبراطور» إلى المركز الرابع، في انتظار ما تسفر عنه مباراة عجمان أمام شباب الأهلي، وتلقى «النسور» خسارته رقم 13 ليتجمد رصيده عند «النقطة 25».

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدماً هدفين في 5 دقائق فقط، حيث سجل توماس شانكالاي الهدف الأول في الدقيقة 41، وأضاف سياكا الهدف الثاني قبل صافرة النهاية، ولم يختلف الحال كثيراً خلال الشوط الثاني، حيث أضاف فابيو ليما الهدف الثالث في الدقيقة 60، وأحرز أداما ديالو الهدف الرابع في الدقيقة 87، وسجل فابيو إبرو هدف «النسور» في الدقيقة 89، ورد الوصل بالهدف الخامس عن طريق فيليبي في الدقيقة 90.