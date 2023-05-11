الجزيرة يصطاد «النمور» في «المشهد الأخير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً مستحقاً على اتحاد كلباء 2-0، في آخر مشاهد «دوري أدنوك للمحترفين» للفريقين، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 46 نقطة»، في المركز الخامس، في انتظار نتائج باقي المباريات، فيما توقف رصيد «النمور» عند «33 نقطة» في المركز الثامن.

سجل هدفي الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، وأحمد العطاس في الدقيقة 91.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، وجاء متوسطاً من الناحية الفنية، فيما ارتفع الأداء في الشوط الثاني، وكان الجزيرة الأكثر سيطرة وخطورة، وترجم الأفضلية إلى هدفين.