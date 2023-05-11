4 لاعبين يمثلون القوس والسهم في بطولة سلوفينيا



أبوظبي (وام)



غادرت بعثة نادي المدام إلى سلوفينيا، ممثلة لمنتخب القوس والسهم للمشاركة في كأس فيرونكا 2023» من 10 إلى 15 مايو الحالي.

وتتألف البعثة من الدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة رياضة المرأة، بجانب 4 لاعبين هم عبدالله الكتبي، وخليفة مصبح الكعبي، ومايد الكتبي، وخليفة محمد الكعبي، بالإضافة إلى المدرب مجاهد إسماعيل ومدير الفريق مطر الراشدي.

ويشارك عبدالله الكتبي وخليفة محمد الكعبي في فئة القوس المحدب رجال، ومايد الكتبي وخليفة مصبح الكعبي في فئة القوس المحدب ناشئين.

وقالت الدكتورة نورا المرزوقي، إن المشاركات الدولية للاعبي ولاعبات القوس والسهم في البطولات الإقليمية والدولية، تسهم بقدر كبير في تطوير القدرات والارتقاء بالمهارات وصقل الخبرات، بالإضافة إلى حصد الميداليات، بما يرسخ جهود مجلس إدارة الاتحاد في تعزيز استراتيجية التطوير التي تتوّج الجهود المتواصلة في بناء منظومة متكاملة.

وأكدت أن اللعبة آخذة بالتطور في جميع أنحاء الدولة، بفضل الجهود الملموسة من الاتحاد والأندية، وتزايد عدد الممارسين لها من الذكور والإناث، بما يؤدي إلى واقع أفضل يمهد الطريق للوصول إلى منتخبات وطنية قادرة على رفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.