ختام دورة «الرخصة الآسيوية» للمدربين



دبي (الاتحاد)



اختتمت اليوم المرحلة الخامسة والأخيرة، من الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية «AFC A Diploma» للمدربين، والتي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في دبي، من 16 يناير إلى 12 مايو الحالي، بمشاركة 22 مدرباً من أندية الدولة.

وتأتي الدورة في إطار برنامج الإدارة الفنية باتحاد الكرة للموسم الرياضي الحالي بالتوافق مع منهج التعليم المعتمد من الاتحاد الآسيوي، والذي يهدف إلى الارتقاء بعملية تطوير وتأهيل مدربي كرة القدم حاملي الرخصة التدريبية الآسيوية «B» لنيل الشهادة التدريبية الأعلى التي تؤهلهم لتدريب الفريق الأول في الأندية والمنتخبات الوطنية.

وتضمنت الدورة التي أشرف عليها مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة، والمحاضران الإماراتيان جمال علي الحساني وعبد المجيد إبراهيم النمر، مجموعة من المحاضرات النظرية تناولت طرق التدريبات المختلفة وتنمية مهارات اللاعبين، وكذلك محاضرات عن أساليب التغذية والتواصل والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى تدريبات عملية على ملاعب اتحاد الكرة تم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة.

وتخللت الفترات الخمس للدورة، متابعات ميدانية للوقوف على مدى قدرة المدربين على تطبيق المهارات التدريبية والفنية المكتسبة من كل مرحلة خلال الحصص التدريبية في أنديتهم.

وشهد اليوم الختامي لمحاور الدورة الآسيوية اختبارات نظرية وعملية لجميع المدربين المشاركين.