«محاربي الإمارات» تعود بقمة «القيسي - أرنيت» في النسخة 42

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عشاق بطولة محاربي الإمارات بشغف كبير، المواجهة الفاصلة في وزن الريشة للنسخة الدولية التي ستجمع بين البطل العربي الأردني علي القيسي (14-6) ومنافسه الكندي جيسي آرنيت (20-9) في النزال الرئيسي من النسخة الدولية 42 للبطولة، المقرر إقامتها يوم السبت 20 مايو الجاري في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وتكتسي مواجهة القيسي- آرنيت بالطابع الثأري، بعد أن سبق أن التقى الثنائي مرتين سابقتين، كانت أولاهما في محاربي الإمارات 30 وانتهى النزال بفوز آرنيت بالضربة الفنية القاضية، نظراً لجرح غائر تعرض له القيسي خلال النزال وأسفر عن تتويج آرنيت بلقب البطولة، بينما تجددت المواجهة في النسخة 33 ونجح القيسي في الثأر، وجاء فوزه عن طريق إخضاع آرنيت في ثالث جولات اللقاء.

وستكون مواجهة 20 مايو الجاري بمثابة القول الفصل بين المحاربين، إذ يسعى كل محارب لتحقيق الانتصار وإثبات جدارته أمام الأخر والحصول على لقب البطل العالمي، خصوصاً مع دخول الطرفين حالياً في مرحلة التحضيرات للنزال، الذي يتوقع أن يلبي التوقعات العالية لجماهير التي ستحرص على أن تتواجد في قلب الحدث.

وفي بقية النزالات يشهد الحدث الرئيسي المشترك مواجهة بين اثنين من أبرز مقاتلي وزن الوسط، هما البرازيلي جوسيلينو فيريرا (12-3) والإيراني أمير فضلي (5-1) لتحديد مركز الصدارة لهذا الوزن وتتويج بطل محاربي الإمارات في وزن الوسط. هذا وسيتم الإعلان عن باقي نزالات هذه النسخة على مدار الأيام المقبلة التي تتضمن مقاتلين من أكثر من 15 جنسية من حول العالم.

وتشهد الليلة السابقة فعاليات وأحداث النسخة العربية 11 من محاربي الإمارات 41، وذلك مساء الجمعة 19 مايو، وينتظر أن يقام على رأس تلك النسخة المواجهة النارية بين اللبناني محمد العسيلي (5-1) والمصري أحمد سامي (9-3) في الحدث الرئيسي، والذي يسبقه مواجهة مثيرة بين حسين سالم (10-4) من العراق ومحمد صادق الطرابلسي (11-7) من تونس. كما تم الإعلان عن نزال بين الموهبة الصاعدة إلياس بولايد (3-0) المنتقل إلى محاربي الإمارات من بيلاتور ليواجه المصري عمر خالد الفيومي (5-1).

وسيكون بمقدور جماهير ومتابعي محاربي الإمارات من كافة أنحاء العالم متابعة جميع فعاليات محاربي الإمارات 41: العربية 11 ومحاربي الإمارات 42 الدولية عبر منصة UFC Fight Pass وكذلك من خلال قناة Abu Dhabi Fight على مستوى دولة الإمارات.

ومن جانبه أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن كل التحضيرات اكتملت للنسختين 41 و42 المقرر إقامتهما منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أن العمل يتواصل لتحقيق التميز من خلال إخراج النسختين في أبهى حلة، مؤكداً أن الإثارة في النزالات ستكون مضمونة.

وقال درويش إن التوقعات المسبقة تشير إلى أن النزال بين علي القيسي وجيسي آرنيت سيستقطب الأنظار، لكن بقية النزالات الأخرى ستكون في غاية الإثارة، لافتاً إلى أن هنالك عدداً من المقاتلين الأقوياء المتوقع أن يقدموا أداءً رائعاً، داعياً في الوقت نفسه الجماهير إلى الحضور بكثافة والاستمتاع بأجواء النزالات.