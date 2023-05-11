«فرسان الإمارات» يسجلون مشاركة كبيرة في «ويندسور» للقدرة

محمد حسن (دبي)

يشارك فرسان الإمارات للقدرة صباح الغد في سباقات القدرة، التي تقام بالحديقة الملكية بقصر ويندسور التاريخي ببريطانيا، ضمن مهرجان ويندسور الملكي للفروسية.

وتأتي هذه النسخة من مهرجان ويندسور الذي يشتمل على عدة أنشطة أخرى، بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ويتألف برنامج القدرة من 3 سباقات الأول لمسافة 160 كم «3 نجوم»، والثاني لمسافة 120 كم «نجمتان»، والثالث لمسافة 100 كم «نجمة»، وتشهد السباقات مشاركة فرسان الإمارات والبحرين والكويت وعدد من الدول الأوروبية.

وشهدت النسخة الماضية 2022 فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب السباق الرئيس لمسافة 160 كم، فيما ألقت تداعيات كوفيد-19 بآثارها على نسختي 2021 و2020، حيث تم إلغاء نسخة 2020 وشهدت نسخة 2021 مشاركة محدودة.

ويمثل الإمارات في سباق ال 160 كم، كل من منصور سعيد الفارسي على صهوة «ماجيك جلين أرشر»، وسالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «صرخة»، وفارس المنصوري على صهوة «إيدي دي مونترايزر»، وسيف المزروعي على صهوة ماجيك جلين تورك«، وراشد سعيد الكتبي على صهوة»كرومبل دانفلور«.

ويشهد سباق ال 120 كم»نجمتان"، مشاركة كبيرة لفرسان الإمارات، حيث يبرز منهم سعيد البلوشي وخلف أحمد الغيث وحمد الكعبي وسعيد الخياري وسعيد الشامسي وسعيد المعمري ومنصور الشدي وعبد الله العامري وصقر عبد الواحد.

وفي سباق ال100 كم يشارك كل من مصعب بلقيزي الفلاسي وعبد الله غانم المري ومنصور المنصوري وخلفان بالجافلة وميثاء القبيسي.