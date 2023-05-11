«الأبيض» في المجموعة الثالثة لكأس آسيا



معتز الشامي (دبي)



أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة مع إيران وهونج كونج العائدة إلى المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 1968، وفلسطين.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً، تم توزيعها على 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفي باقي المجموعات، جاءت قطر «المنظمة» في المجموعة الأولى مع الصين «وصيفة 1984 و2004» وطاجيكستان الوحيدة المشاركة للمرة الأولى في النهائيات، ولبنان، وفي المجموعة الثانية القوية، تواجه أستراليا التي بلغت الأدوار الإقصائية في «مونديال 2022» وتُوجت في 2015 بكأس آسيا على أرضها، أوزبكستان «رابع 2011»، سوريا والهند.

أما اليابان صاحبة أفضل تصنيف عالمي في آسيا «20»، وحاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز «4» آخرها في 2011، تواجه إندونيسيا، العراق بطل 2007 وفيتنام في المجموعة الرابعة.

وفي «الخامسة» وقعت كوريا الجنوبية مع ماليزيا، الأردن والبحرين «رابع 2004»، وفي السادسة الأخيرة، تلعب السعودية «حاملة اللقب» ثلاث مرات آخرها عام 1996، مع تايلاند «ثالثة 1972»، قيرغيزستان، عُمان.

على الجانب الآخر، بحسب خطة تحضير المنتخب التي أقرتها إدارة المنتخبات الوطنية، يدخل «الأبيض» معسكراً مغلقاً استعداداً لكأس آسيا بداية من 30 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى موعد انطلاق البطولة، حيث يخوض «الأبيض» ودية أو وديتين قبل البطولة، بحسب وجهة نظر الجهاز الفني، الذي لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، حيث يتوقع أن يتم توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة رودولفو أروابارينا، الذي ينتهي عقده أواخر يونيو المقبل، بينما تقوم إدارة المنتخبات، بإعداد «قائمة مصغرة» بالأسماء المرشحة لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار التعاقد مع مدرب جديد يتولى المسؤولية قبل منتصف يوليو، ليتابع الدوري الذي ينطلق منتصف أغسطس، بينما يكون أول تجمع للمنتخب في أواخر سبتمبر.

المجموعات

الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان

الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج الصين، فلسطين

الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام

الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

السادسة: السعودية، تايلاند، قرغيزستان، عُمان