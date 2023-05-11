الحسم والهبوط يشعلان المرحلة الـ 34 من الليجا

مدريد (د ب أ)

تترقب جماهير ومتابعو الدوري الإسباني لكرة القدم جولة مثيرة، تشهد صراع برشلونة على حسم اللقب واستمرار المنافسة بين ريال وأتلتيكو مدريد على مركز الوصافة، وكذلك كفاح خيتافي وإسبانيول من أجل تفادي الهبوط.

وتنطلق المرحلة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني غداً الجمعة بمباراة ريال مايوركا صاحب المركز الثاني عشر أمام قادش، الذي لا يزال قريباً من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام خيتافي صاحب المركز الثامن عشر.

وتتواصل منافسات المرحلة مساء السبت، حيث تشهد لقاء ريال مدريد مع خيتافي، في مباراة يتطلع فيها الملكي إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن خسر مباراته الماضية أمام ريال سوسيداد صفر/ 2.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، و14 نقطة خلف المتصدر برشلونة.

وإلى جانب مساعيه لانتزاع الوصافة في الدوري، تشكل المباراة أمام خيتافي فرصة لريال مدريد للاستعداد بأفضل شكل ممكن، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «سانتياغو برنابيو» قد شهدت تعادل الريال مع مانشستر سيتي 1/ 1، ليواجه الملكي مهمة صعبة في لقاء الإياب بمانشستر.

ويحتمل أن يلجأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إلى إراحة بعض عناصر الفريق أمام خيتافي للتعافي بالشكل المطلوب، قبل تجدد اللقاء مع سيتي. أما برشلونة، الذي يدربه المدير الفني تشافي، فيأمل في حسم لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ عام 2019، لكنه يواجه مهمة تبدو صعبة عندما يحل ضيفاً على إسبانيول مساء الأحد.

ويتوقع أن يسعى إسبانيول لتقديم أفضل مستوياته أمام برشلونة أملاً في الحفاظ على فرصته في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف فالنسيا وخيتافي. لكن برشلونة يمكنه الاستفادة بالتأكيد من الأريحية التي يتمتع بها في ظل تفوقه بفارق كبير في الصدارة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج.

ويعلق برشلونة وجماهيره الآمال على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يسعى لتعزيز موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري، حيث يحتل المركز الأول برصيد 19 هدفاً وبفارق هدفين فقط أمام كريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وقبل خوض مباراة إسبانيول، سيترقب برشلونة بلا شك المباراة بين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ومضيفه إلتشي صاحب المركز العشرين الأخير، والذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية بالفعل. ففي حال تعرض أتلتيكو مدريد لكبوة أمام إلتشي مساء الأحد، سيكون بإمكان برشلونة حسم اللقب عبر مباراة إسبانيول بعدها بساعات قليلة. ويأمل أتلتيكو مدريد، الذي ينصب تركيزه بالكامل على مبارياته الخمس المتبقية في الدوري الإسباني، في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والحفاظ على موقعه في المركز الثاني أمام ريال مدريد. أما ريال سوسييداد المنتشي بانتصارين متتاليين أمام أوساسونا وريال مدريد، فيخوض مباراته في المرحلة الرابعة والثلاثين مساء السبت أمام جيرونا صاحب المركز السابع والذي يتمسك بأمل المشاركة الأوروبية، الذي تجدد بعد ثلاثة انتصارات متتالية للفريق. ويحتل ريال سوسييداد المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس وسبع نقاط أمام جيرونا. وتشهد المرحلة مساء السبت أيضاً لقاء أوساسونا مع ألميريا وفياريال مع أتلتيكو بلباو، كما تشهد مساء الأحد لقاء سيلتا فيجو مع فالنسيا وبلد الوليد مع إشبيلية، وتختتم مساء الاثنين بمباراة ريال بيتيس أمام رايو فايكانو.