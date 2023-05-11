«البوندسليجا» تترقب الحسم المحتمل في المحطة 32

برلين (د ب أ)

عندما تنطلق منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) غداً الجمعة، ستترقب جماهير ومتابعو المسابقة الحسم المحتمل للقب، الذي يدور عليه صراع شرس بين بايرن ميونيخ وغريمه بروسيا دورتموند. وبعد افتتاح المرحلة غداً بمباراة كولون أمام هيرتا برلين، يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب، فريق شالكه مساء السبت قبل ساعات من مباراة بروسيا دورتموند أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. وقد يواجه بايرن ميونيخ، الذي حقق الفوز في مباراتيه الماضيتين أمام هيرتا برلين وفيردر بريمن، مهمة صعبة أمام شالكه المنتشي بانتصارين متتاليين وثلاثة انتصارات خلال آخر أربع مباريات.

ويسعى شالكه للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام شتوتجارت صاحب المركز السادس عشر، أقرب مراكز الهبوط.

وأثيرت حالة من الجدل حول بايرن ميونيخ، الذي يدربه توماس توخيل، بشأن عدة أمور خلال فترة الاستعداد لمباراة شالكه. فقد ذكرت تقارير صحفية أن النجم توماس مولر قد يكون في طريقه للرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب نفى الأمر وكذلك أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن.

كذلك كشف تقرير إخباري أن لاعبي فريق شالكه تلقوا عرضاً يتمثل في تكريمهم، في حال كان لهم دور في مساعدة بروسيا دورتموند على التتويج بلقب البوندسليجا هذا الموسم.

ويتمثل التكريم المعروض على لاعبي شالكه في التوقيع على كتاب الزوار المميزين لمدينة دورتموند.

وقد نقلت صحيفة «ويستدويتشه ألجماينه تسايتونج» عن توماس ويستفال عمدة دورتموند قوله: «إذا فاز شالكه على بايرن ميونيخ مطلع الأسبوع المقبل وتوج بروسيا دورتموند باللقب نتيجة لذلك، سأدعو الفريق الحالي لشالكه لتسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي لدورتموند.»لكن تجدر الإشارة إلى أن تاريخ التنافس الكبير والشرس بين شالكه ودورتموند، يرجح أن عرض ويستفال لن يشكل حافزاً إضافياً للاعبي شالكه. ومع تبقي ثلاث مراحل فقط من نهاية الموسم، يتطلع بايرن ميونيخ إلى تفادي أي كبوة جديدة ويأمل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، ليحسم تتويجه باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي، بغض النظر عن نتائج بوروسيا دورتموند.

كذلك ينتظر أن يقدم بروسيا دورتموند كل ما بوسعه لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث والترقب على أمل تعرض بايرن ميونيخ لكبوة جديدة، لينتزع دورتموند لقب الدوري الألماني الذي فاز به آخر مرة في عام 2012.

ويمكن لبايرن ميونيخ الاستفادة من جديد من جهود ليون جوريتسكا العائد من الإيقاف، بنما يغيب ألفونسو ديفيز لأسابيع بسبب إصابة في الفخذ، ويكافح إيريك مكسيم تشوبو-موتينج من أجل العودة للمشاركة مع بايرن، حيث يواصل التعافي من إصابة في الركبة.

أما بروسيا دورتموند، فقد اقترب لاعبه توماس مونييه من العودة من إصابة عضلية، كما اقترب ماتيو موري من العودة من إصابته الخطيرة في الركبة. ويتسلح بروسيا دورتموند بسجل مواجهاته أمام بروسيا مونشنجلادباخ، حيث حقق الفوز في مبارياته التسع الماضية على ملعبه أمام مونشنجلادباخ في كل المسابقات.