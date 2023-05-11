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سان جيرمان يغازل كولو مواني رسمياً

سان جيرمان يغازل كولو مواني رسمياً
11 مايو 2023 16:41

فرانكفورت(د ب أ)
ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أبلغ آينتراخت فرانكفورت الألماني برغبته في التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الذي يحظى باهتمام كبار الأندية الأوروبية. 

وأشارت «بيلد» إلى أن سان جيرمان أعرب عن رغبته لماركوس كروشه عضو مجلس إدارة فرانكفورت للشؤون الرياضية، بشأن ضم المهاجم الشاب. ويحظى كولو مواني البالغ عمره 24 عاماً، باهتمام عدة أندية في مقدمتها بايرن ميونيخ الألماني. ويرتبط المهاجم الفرنسي بعقد مع فرانكفورت حتى 2027، ويتوقع أن تتخطى صفقة بيعه المحتمل حاجز 100 مليون يورو (109 ملايين و700 آلف دولار). 

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وانتقل كولو مواني إلى فرانكفورت العام الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من صفوف نانت الفرنسي، وسجل للفريق 21 هدفاً على مستوى كافة المسابقات. 

وقد يضطر سان جيرمان للتخلص من عدد من لاعبيه لتمويل صفقة كولو مواني، الذي يحظى بإعجاب هداف الفريق كيليان مبابي. ومن المتوقع رحيل ليونيل ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، عن متصدر الدوري الفرنسي هذا الصيف مع نهاية عقده، كما قد يرحل النجم البرازيلي نيمار، وسط أنباء عن اهتمام أندية منافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بضمه.

باريس سان جيرمان
ميسي
نيمار
مبابي
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