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الرياضي

شباب الأهلي ينظم سوبر «غرب آسيا للسلة»

شباب الأهلي ينظم سوبر «غرب آسيا للسلة»
11 مايو 2023 16:00

علي معالي (دبي)

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يستضيف شباب الأهلي «النسخة الأولى» من بطولة «سوبر غرب آسيا» للسلة، من 5 إلى 14 يونيو المقبل، بعد الاتفاق مع شركة «وصل»، وبالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي، حيث تأهل «الفرسان» إلى نهائيات البطولة مؤخراً، بجانب الرياضي وبيروت «لبنان»، وجورجان «إيران» والكويت الكويتي، والمنامة البحريني، فضلاً عن بطلي كازاخستان والهند.
أكد الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بشباب الأهلي، أن التنظيم جاء بناء على رغبة النادي، وقال: حرص الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، على أن تكون النسخة الأولى قارياً من البطولة على صالة «الفرسان»، وتم تقديم الطلب الرسمي للشركة الراعية، وتم الاتفاق على كل البنود الخاصة بالتنظيم، وهو ما يتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
كرة السلة
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