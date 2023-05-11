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جولة آسيوية للنصر السعودي

جولة آسيوية للنصر السعودي
11 مايو 2023 13:17

الرياض (د ب أ)

تلقى نادي النصر السعودي دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية، لاستضافة الفريق من خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان. 

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وتأتي الدعوة على غرار ما يوجه لفرق أوروبية عالمية في شرق القارة الصفراء. وعزز وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، حرص المنظمين على استضافة النادي السعودي في الجولة الآسيوية المنتظرة.
ويتزامن جزء من مواعيد الجولة مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقررة في ثلاث مدن سعودية في أغسطس المقبل، ما يضع النصر في مأزق ربما يتم تجاوزه بقبول الدعوة جزئياً وليس بكل تفاصيلها الزمنية. 

ويسعى النصر إلى تضمين الجولة الآسيوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، بعد معرفة الفرق التي يقابلها، وغالباً ستكون فرقاً أوروبية، إضافة إلى أندية يابانية.

النصر السعودي
رونالدو
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