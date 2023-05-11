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الرياضي

الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس

الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
11 مايو 2023 13:14

الرياض (أ ف ب) 
تأكد غياب سالم الدوسري نجم فريق نادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام الوحدة بنهائي كأس ملك السعودية والمقرر لها غداً الجمعة.
ولم يرافق سالم الدوسري بعثة فريق الهلال المتجهة إلى جدة لخوض نهائي كأس الملك.
وتسببت الوعكة الصحية التي تعرض لها سالم الدوسري خلال الساعات القليلة الماضية، في غيابه عن مباراة الهلال والوحدة. 

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كأس ملك السعودية بين الهلال والوحدة

وقال الهلال في بيان رسمي: "تواجد سالم الدوسري في المستشفى برفقة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه لنزلة معوية".
ويأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية في الفترة الأخيرة، عن توقيع إدارة الهلال عقوبة على الدوسري واستبعاده من المباريات، بسبب تعرضه للبطاقة الحمراء أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

 

الهلال السعودي
كأس ملك السعودية
الوحدة
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