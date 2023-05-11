البطائح ودبا.. «جولة المصير»!

عتصم عبدالله (دبي)



يرفع البطائح ودبا شعار تجنب «الهبوط»، ومرافقة الظفرة، في الرحلة إلى «دوري الدرجة الأولى»، في مباراتي الفريقين أمام العين والظفرة على التوالي مساء الجمعة، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد أيضاً مواجهة الوحدة «الثالث» أمام ضيفه بني ياس «الحادي عشر» على استاد آل نهيان.

وتنطلق مباراتا البطائح «الثاني عشر» برصيد 21 نقطة، أمام مضيفه العين على استاد هزاع بن زايد، ودبا «الثالث عشر» وله 19 نقطة أمام ضيفه الظفرة «الأخير» بمعقل «النواخذة»، في توقيت موحد «الساعة السادسة والربع مساءً»، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في «صراع البقاء».

ويملك «الراقي» الذي يخوض موسمه الأول في دوري المحترفين، حظوظ البقاء بيده، في ظل تفوقه الحالي أمام منافسه دبا بفارق نقطتين، في الوقت الذي يحتاج فيه «النواخذة» الساعي بدوره لخوض موسم سابع في «دوري الكبار»، إلى الفوز أولاً أمام الظفرة للوصول برصيده إلى 22 نقطة، وانتظار تعثر البطائح أمام العين.

ويزيد التقارب في نتائج البطائح ودبا، خلال مشوار الموسم الحالي، من إثارة «الجولة الأخيرة»، حيث يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز في 5 مباريات، فضلاً عن التساوي في فارق الأهداف «-24» لكل فريق، فيما تميل كفة الأفضلية التهديفية لـ «الراقي» برصيد 28 هدفاً، مقابل 19 هدفاً لـ «النواخذة».

وعلى الورق تبدو مهمة البطائح أصعب من دبا، حينما يحل «الراقي» ضيفاً على العين «الوصيف» برصيد 51 نقطة، وستكون مباراة الجمعة هي الثانية فقط في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بعد فوز «الزعيم» الصعب في مباراة الدور الأول 3-2.

ويطارد البطائح «المنتشي» بفوزه في الجولة الماضية أمام النصر 2-0، الانتصار الثاني على التوالي للمرة الأولى خلال مشوار الدوري، في مواجهة العين «المتحفز» بدوره للحفاظ على مركز «الوصافة»، والتأهب لمباراتيه أمام «العميد» في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

في المقابل، ينشد دبا حصد النقاط الثلاث في مباراته أمام ضيفه الظفرة «الأخير»، وانتظار هدية العين من ملعب هزاع بن زايد، وستكون مباراة الليلة الـ 12 في تاريخ مواجهات «النواخذة» و«الفارس» في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الأخير برصيد 7 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لدبا، والتعادل مرة واحدة.

وبعيداً عن صراع الهبوط، يحتضن استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي مباراة الوحدة «الثالث» برصيد 51 نقطة، أمام ضيفه بني ياس «الحادي عشر» وله 23 نقطة، وتميل كفة الأفضلية لـ «العنابي» بالفوز في 13 من أصل 23 مواجهة سابقة بين الفريقين في الدوري، مقابل 4 مرات لـ «السماوي»، والتعادل في 6 مباريات.

لابا يطارد «السجل الأفضل»



يقف لابا كودجو مهاجم العين، ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 26 هدفاً، بالتساوي مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة، على مسافة هدف واحد من أفضل سجل تهديفي في تاريخ مشاركاته في «دوري المحترفين»، والذي حققه في الموسم الماضي، برصيد 26 هدفاً أيضاً.

«الفوز الأول» هدف «النواخذة»



يبحث دبا في مباراته أمام ضيفه الظفرة، عن الفوز الأول في مواجهات «الجولة الأخيرة» في الدوري، بعدما اكتفى «النواخذة» بالتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في واحدة في مبارياته، ضمن الجولة الأخيرة خلال مشاركاته السابقة في الدوري.

بيدرو هداف بـ «القميصين»



سجل البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة الحالي، ولاعب بني ياس السابق، 3 أهداف في سجل مواجهات الفريقين، بعدما سبق له تسجيل هدف بقميص «السماوي» أمام «العنابي»، وهدفين بقميص الأخير في مرمى فريقه السابق.



مباريات الجمعة



الوحدة - بني ياس 18:15

العين - البطائح 18:15

دبا - الظفرة 18:15

مباريات السبت

شباب الأهلي - عجمان 19:35