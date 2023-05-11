برستوفاك: هدفي «مونديال 2025» مع منتخب اليد

رضا سليم (دبي)



أكد الفرنسي دانيلو برستوفاك مدرب منتخب اليد للرجال، أن المشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام في الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بمثابة محطة إعداد وتجهيز «الأبيض» للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تقام خلال يناير 2024، لأن التصفيات الأولمبية يشارك فيها عدد من المنتخبات القوية.

وأضاف: الهدف الذي نعمل عليه من الآن هو التأهل إلى «مونديال 2025»، عبر البطولة الآسيوية، من خلال الوصول إلى أحد المراكز الخمسة للحصول على بطاقة تأهل آسيوية لبطولة العالم، وهو ما اتفقت عليه مع اتحاد اليد خلال إبرام التعاقد، وهو ما يدفعني أن أجهز المنتخب بأفضل طريقة، من خلال اللعب مع منتخبات قوية، من دون النظر للنتيجة، لأن اللاعب الإماراتي يدخل البطولات دون أن يلعب مباراة دولية واحدة، أو يحتك مع منتخب قوي، وسأكون جاهز للعب مع بطل أوروبا لو طلب ذلك، بصرف النظر لما تسفر عنه النتيجة.

وقال: سعيد بتعاقدي مع منتخب الإمارات، وأتابع كرة اليد الإماراتية على مستوى الخليج، بحكم عملي من قبل مع مضر السعودي، وقريبي من كرة اليد الخليجية، ومعرفتي بمستويات الأندية والمنتخبات.

نوه إلى أن المستوى الفني متقارب ما بين كرة اليد في الإمارات والسعودية، سواء على مستوى الأندية أو اللاعبين، ولكن الفارق هو عدد الأندية كبير في الدوري السعودي، مقارنة بالدوري الإماراتي، وعدد المباريات أكثر للاعبين، وبالتالي اشتعال المنافسة بين جميع الفرق يزيد من قوة المسابقات، ويرفع من مستوى اللاعبين، وفريق الشارقة على سبيل المثال متقارب مع الفرق السعودية.

وحول القائمة الأولية للمنتخب، قال: بمجرد الوصول إلى الدولة، بدأت في متابعة المباريات الأخيرة في الدوري، وحاولت أن أشاهد لاعبي جميع الفرق، وستكون المتابعة أيضاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لاختيار لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة، ونبدأ التجمعات في بداية يونيو، بعد انتهاء الموسم المحلي بالتمارين الأسبوعية، والأهم تفريغ اللاعبين من الاثنين إلى الجمعة مثل توقيتات تدريب الأندية أو تجمعات في نهاية الأسبوع.

وأوضح المدرب الفرنسي، أنه اعتمد برنامج الإعداد مع لجنة المنتخبات، وهناك معسكر خارجي قبل كل مشاركة رسمية، مثل التصفيات الأولمبية والبطولة الآسيوية، والأهم أن نلعب مباريات دولية كثيرة، على عكس السابق الذي يستعد المنتخب قبل البطولة بأسبوعين، كما نسعى لخوض 3 أو 4 مباريات خلال المعسكر الخارجي.

وحول السلبيات التي تعاني منها كرة اليد، قال: المشكلة الأساسية في تركيز تعاقدات الأندية على التعاقدات مع الأجانب في الخط الخلفي وجميع المحترفين في المركز نفسه، وبالتالي هذه نقطة سلبية، وتحتاج إلى عمل كبير خلال الفترة المقبلة.