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40 دولة في كأس العالم لمبارزة السيدات

40 دولة في كأس العالم لمبارزة السيدات
11 مايو 2023 13:30

 
الفجيرة (الاتحاد)


تشارك 180 لاعبة من 40 دولة، في كأس العالم لمبارزة السيدات، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، في مجمع زايد الرياضي ابتداءً من 19 مايو الجاري، وتبدأ الوفود في الوصول إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

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وجاء الإعلان عن ترتيبات البطولة في مؤتمر صحفي بنادي الفجيرة للفنون القتالية، وحضره المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولى عهد الفجيرة.
وتقدم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولى عهد الفجيرة ورئيس نادى الفجيرة للفنون القتالية لرعاية البطولة.
وقال: إن تنظيم بطولة دولية في الفجيرة، واستضافة نخبة من أبطال العالم يمنح الفرصة للاعبينا للاحتكاك مع النجوم العالميين والاستفادة من خبراتهم، كما أن البطولة إحدى المنافسات المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».
وأعرب أحمد حمدان الزيودي عن سعادته بتنظيم البطولة التي تمثل إضافة مهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الفجيرة، خصوصاً أنها تعلق برياضة أولمبية مهمة.

سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
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نادي الفجيرة للفنون القتالية
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