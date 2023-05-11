«مهيمن» بطل كأس الوثبة في مالمو



مالمو (الاتحاد)



حسم الجواد «مهيمن» لأي لسباقات القدرة، بإشراف أنيللي أريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك، لقب كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1730 متراً، والذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يُسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق البالغ جائزته 113 ألف كرونة سويدية، 8 من نخبة الخيول، وجاء فوز «مهيمن»، بعد أن حسم المعركة لمصلحته في عمق المستقيم، وبفارق 4 أطوال عن «مونا ماي» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وبقيادة الفارسة ريبكا ستيل جلوف، فيما جاء ثالثاً «نو ريسك نو ريوارد» للمالكة والمدربة كاميليا نيلسون، وقيادة اليون شافيز، وسجل البطل 2:02:20 دقيقة.

ونال البطل الجائزة الأولى البالغة 56500 كرونة، فيما نال الثاني 28250، والثالث 13560، والرابع 9040 والخامس 5,560 كرونة سويدية.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.