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«أبوظبي لرفع الأثقال» يضم فاطمة ناروئي

«أبوظبي لرفع الأثقال» يضم فاطمة ناروئي
11 مايو 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ضم نادي أبوظبي لرفع الأثقال، فاطمة بجيت ناروئي «21 عاماً»، لاعبة المنتخب وصاحبة الميدالية الفضية غرب آسيا 2020، وانتظمت اللاعبة في التدريب مع فريق السيدات تحت إشراف المدرب أفيناش باندو.
وتمارس فاطمة اللعبة منذ 4 سنوات، وسبق لها تمثيل نادي الاتحاد في دبي، بجانب المنتخب، ويأتي ضمها إلى «أبوظبي لرفع الأثقال»، ضمن سياسة النادي، لتعزيز صفوفه باللاعبين واللاعبات من المواطنين بجانب الأجانب، وبناء قاعدة قوية قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.
وأبدت فاطمة سعادتها بالانضمام إلى النادي، والتدرب تحت إشراف مدرب عالمي في اللعبة، وأعربت عن شكرها لإدارة النادي على الثقة في شخصها ومنحها الفرصة، لتكون ضمن لاعبات «أبوظبي لرفع الأثقال»، وقالت: إن التدرب المستمر تحت إشراف مدرب كبير، وبجانب لاعبات ولاعبين أصحاب قدرات عالية، يفيدني كثيراً ويساعدني على التطور في اللعبة التي أحببتها منذ سن مبكرة، قبل أن أمارسها بشكل ثابت، وسعيدة وفخورة بالانضمام إلى النادي الذي أتطلع إلى الفوز معه بالبطولات، ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الخارجية.
وأضافت: الأجواء رائعة في صالة التدريبات، والجدية والتركيز العالي عند الجميع، كما أن زملائي من اللاعبين واللاعبات يملكون خبرات متميزة، والاحتكاك اليومي معهم يسهم في تطور مستواي إلى الأفضل، وأعتقد أن انضمامي إلى نادي أبوظبي لرفع الأثقال يمثل نقطة تحول في مسيرتي، خاصة أنني ما زلت أتطلع إلى المستقبل، بشغف كبير وطموحات عالية، ورغبة وإصرار على خوض التحديات وكسبها.
من جهته، أثنى أفيناش باندو على اللاعبة، وقدرتها على الاستجابة للتوجيهات وتطبيقها، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة لكل لاعب أو لاعبة ترغب في الانضمام إليه، لأن استراتيجية مجلس الإدارة لا تقوم على المنافسة فقط، لكن البناء من القاعدة وتأسيس جيل قادر على المشاركة بقوة في الاستحقاقات الدولية الكبيرة.
يذكر أن فاطمة انضمت إلى النادي، بعد خضوعها لتجارب أداء اجتازتها بنجاح، حيث إن التركيز على استقطاب المواهب في اللعبة من الإناث والذكور، واختيار الأفضل، وضمهم إلى فرق المراحل السنية المختلفة.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
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