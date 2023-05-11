ظافر يخوض «التحدي الصعب» في «عالمية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



تستأنف يوم الجمعة مباريات بطولة العالم للجودو في الدوحة، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة يمثلون 99 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية، وتبلغ قيمة جوائزها مليون يورو، ووصلت البطولة الجولة قبل الأخيرة من المنافسات الرئيسية التي تختتم يوم الأحد المقبل بمباريات الوزن الثقيل للرجال والسيدات فوق 78 وفوق 100 كجم.

وتأتي جولة «الجمعة» ضمن الوزن الثقيل للسيدات تحت 78 كجم، والرجال تحت 100 كجم، ويلاقي ظافر آرام منافسه المنغولي القوي باتخياج جونشي في تصفيات الوزن، فيما يختتم منتخبنا مشاركته غداً، حينما يلعب معروف ماجو في وزن فوق 100 كجم، مع الكوري كاجورا كوكورو، بعد أن اعتذر منتخبنا عن عدم المشاركة في منافسات الفرق المختلطة التي تقام غداً، بمشاركة 18 فريقاً، في ختام البطولة، ويشارك كل فريق بعدد 12 لاعباً ولاعبة، ويمثل «الجودو العربي» منتخب المغرب الشقيق.

وخسر طلال شفيلي مباراته في وزن تحت 81 كجم أمام دي فيت فرانك، بطل هولندا وأوروبا، المرشح الأول لذهبية الوزن بـ «الأسكور الذهبي»، في واحدة من أطول مباريات البطولة حتى الآن وأجملها، نتيجة تطور مستوى لاعبنا الشاب، وحُسمت المواجهة بعد وقت إضافي لمدة 5 دقائق لتكافؤ المستوى، رغم فارق الخبرة، ليأتي فوز «الهولندي» بقرار من حكام الطاولة، بمنح لاعبنا الإنذار الثالث الذي أبعده من المباراة التي خطفت أضواء الجولة.

ومع ختام الجولة، احتفظ منتخب اليابان بصدارة البطولة وله 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 ميداليات برونزية، فيما تقدم منتخب فرنسا إلي المركز الثاني «ذهبية وفضية وبرونزيتين»، وتراجع منتخب كندا إلى المركز الثالث «ذهبية وبرونزية»، وجورجيا إسبانيا وسويسرا ولكل منها ذهبية.