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ووريرز ونيكس «للأمل بقية»

ووريرز ونيكس «للأمل بقية»
11 مايو 2023 10:12

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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أبقى جولدن ستايت ووريرز على آماله قائمة، بالدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 121-106، وتقليصه الفارق في نصف نهائي المنطقة الغربية 2-3.
وشهدت المباراة إصابة عملاق ليكرز أنتوني ديفيس في «الصدغ»، ما اضطره لترك المباراة في عز إثارتها.
وعلى غرار ليكرز، أبقى نيويورك نيكس على آماله، عندما سجّل جايلن برانسون 38 نقطة، وقاده إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت 112-103، مقلصاً الفارق إلى 2-3 في نصف نهائي الشرقية.
ويتعيّن على جولدن ستايت ونيويورك الفوز «الجمعة» في المباراة السادسة، لفرض مباراة سابعة حاسمة من أجل التأهل إلى نهائي المنطقة.
واللافت ان المواجهات الأربع في نصف النهائي تشهد مباراة سادسة، ما يدل على التقارب الشديد بينها، إذ يتقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3-2 على بوسطن سلتيكس في الشرقية، ومثله دنفر ناجتس على فينيكس صنز في الغربية.
وفي تاريخ الدوري، نجح 13 فريقاً فقط، في قلب تأخره 1-3، والتأهل 4-3.
حقق ووريرز هذه العودة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية عام 2016، ثم صنع كليفلاند كافالييرز بقيادة ليبرون جيمس، نجم ليكرز الحالي، المفاجأة أمام جولدن ستايت نفسه في النهائي.

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