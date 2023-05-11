بيولي: أكره هذا الرجل!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قطع إنتر ميلان الإيطالي شوطاً مهماً، على طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على جاره اللدود إيه سي ميلان 2-صفر، في ذهاب نصف النهائي.

وفي الوقت الذي عاشت فيه «كتيبة إنزاجي» ليلة سعيدة مع جماهير «النيراتزوري»، أصاب الإحباط «كتيبة بيولي» وجماهير «الروسونيري» الذين لم يصدقوا ما حدث لهم، في أقل من ربع ساعة من بداية المباراة.

ولم يكن ستيفانو بيولي المدير الفني للميلان سعيداً على الإطلاق بالنتيجة، وإن قال إنه يثق تماماً بإمكانية التعويض في مباراة الإياب، ولكنه صب جام غضبه على جيسوس جيل مانزانو حكم المباراة، وانتقده بشدة، مبدياً عدم رضاه عن قراراته.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لا أحب هذا الحكم لأنه يكيل بمكيالين، ولكنني لن أدخل في تفاصيل ما وقع فيه من أخطاء.

وحرص بيولي بعد المباراة على أن يتحدث للاعبيه، ويحثهم على نسيان المباراة تماماً والتركيز على لقاء الإياب، وأعرب عن ثقته الكاملة بإمكانية العودة.

وتحدث بيولي عبر منصة «برايم فيديو» قائلاً: كانت مباراة معقدة من البداية، لأن الهدفين جاءا مبكراً جداً، وفي أقل من 12 دقيقة، وهذا جعلها صعبة جداً من الناحيتين الذهنية والتكتيكية، وإن كان رد فعل اللاعبين متميزاً في الشوط الثاني، ولم ينقصهم إلا تسجيل الأهداف من الفرص التي لاحت لهم.

وأضاف: ما ينبغي علينا عمله في مباراة العودة، هو أن يكون رد فعلنا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، جهازاً فنياً ولاعبين. وقال: المؤكد أننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وأنا على يقين بأننا قادرون على إظهار الوجه الحقيق لميلان في الإياب، ونأمل في مساندة جماهيرنا لنا حتى آخر دقيقة.