هنري: دي بروين من «كوكب آخر»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن نجح كيفن دي بروين، في قيادة مانشستر سيتي، إلى التعادل مع ريال مدريد 1-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «السانتياجو برنابيو»، لم يستطع الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال، اخفاء إعجابه الشديد بالنجم الدولي البلجيكي الذي سبق له تدريبه على مدى 6 سنوات متقطعة، عندما كان «الملك هنري» مدرباً مساعداً لروبرتو مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

وامتدح هنري اللاعب دي بروين في حديثه عبر شبكة «سي بي إس سبورتس» التي يعمل بها، وقال: إنه أهم لاعب في «السيتي». وأضاف: قابلت لاعبين كثيرين، ولعبت مع آخرين، وشاهدت نجوماً رائعين، وواجهت الكثير من اللاعبين الممتازين، إلا إنني أعتبر دي بروين أفضل لاعب شاهدته، فهو صاحب «عقلية» مختلفة و«مخ» كله كرة، ويتمتع برؤية رائعة ومختلفة للملعب وسير المباراة.

وقال: من الصعب أن تعرف أحياناً ما الذي يفكر فيه، لأنه لاعب ذكي جداً، وشاهدته كثيراً في التدريبات والمباريات مع منتخب بلجيكا، وتابعت مبارياته مع «السيتي» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وغيرها من المسابقات الأخرى، إنه لا يصدق، وكأنه قادم من «كوكب آخر».

واعترف هنري بأن دي بروين أنجز مهمته بنجاح في مواجهة ريال مدريد، بتسجيله هدف التعادل، رغم أنها لم تكن أفضل مبارياته.

بدأ كيفين دي بروين المولود في 28 يونيو 1991«31عاماً» مسيرته الاحترافية في جينك «2008-2012، وأنتقل إلى تشيلسي الذي لم يستفد منه وأعاره مرتين، الأولى إلى ناديه الأول، والثانية إلى بريمن، وأعقبها انتقال نهائي إلى فولفسبورج «2014-2015»، واستقر به المقام في مانشستر سيتي منذ صيف 2015.

ولعب دي بروين لمنتخبات الشباب البلجيكية تحت 18و19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2010.