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«كولكتيف ألتراس» تقاطع مباريات سان جيرمان

«كولكتيف ألتراس» تقاطع مباريات سان جيرمان
11 مايو 2023 08:30

برلين (د ب أ)
كشفت رابطة جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم "كولكتيف ألتراس"، عن خطة لمقاطعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة. 

وستنطبق المقاطعة أيضاً على مباريات فريق السيدات، وذلك رداً على سياسة النادي في الانتقالات والاهتمام بشراء ملعب "دو فرانس"، عوضاً عن الملعب الحالي للفريق "بارك دي برانس". وقالت الرابطة في بيان لها: "الأحداث الأخيرة وحالة علاقتنا مع إدارة النادي تقودنا للاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد للحفاظ على المستقبل المشترك". 

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من جهة أخرى، لم يعد النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، لاعب الفريق، يحظى بدعم الجماهيرالتي أطلقت صافرات الاستهجان ضده ولاعبين آخرين مثل النجم البرازيلي نيمار المصاب. 

وكان ميسي قد تعرض للغرامة والإيقاف وذلك بعد زيارة ترويجية للمملكة العربية السعودية من دون الحصول على إذن. وفي الأيام الأخيرة، تم ربط هذه الخطوة بانتقال ميسي إلى الدوري السعودي وسط تقارير، بأنه قد يتقاضى راتباً قدره 320 مليون يورو في العام. بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت الجماهير احتجاجها أمام منزل نيمار، الأمر الذي دعا إدارة النادي الفرنسي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية اللاعب الذي قد يغادر الفريق مع ميسي وآخرين.

باريس سان جيرمان
ميسي
نيمار
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