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الإنتر يغازل «ذات الأذنين» في إسطنبول

الإنتر يغازل «ذات الأذنين» في إسطنبول
11 مايو 2023 06:01

ميلانو (د ب أ)
وضع إنتر ميلان الإيطالي قدماً في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "الكأس ذات الأذنين"، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 2 / صفر على مضيفه وجاره اللدود ميلان، أمس، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. 

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الفريقين، في حضور جماهير ميلان التي احتشدت في معظم المدرجات، في غضون 3 دقائق فقط. 

وافتتح البوسني إيدين دجيكو التسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11، ليقودا الفريق الملقب بـ"الأفاعي" لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا. 

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وقبل تلك المباراة، سبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في المسابقة بنسختي 2003 و2005، حيث حقق ميلان انتصارين فيما فرض التعادل نفسه على مباراتين، دون أن يحقق إنتر أي فوز.
ويكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب في حضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام .2010 في المقابل، بات يتعين على ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، الفوز بفارق 3 أهداف على منافسه من أجل بلوغ النهائي. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز ميلان بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سوف يحتكمان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد للنهائي. 

يذكر أن الصاعد من إنتر وميلان، سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في العاشر من يونيو القادم على ملعب (أتاتورك الأولمبي) بمدينة إسطنبول التركية، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" ومانشستر سيتي الإنجليزي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بالتعادل 1 / 1 أمس الثلاثاء، قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين على ملعب الاتحاد في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل. وسيكون الفائز من إنتر وميلان صاحب أول ظهور إيطالي في نهائي البطولة، الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا، منذ عام 2017، حينما لعب يوفنتوس ضد ريال مدريد الإسباني في النهائي الذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 4 / 1 على ملعب ميلينيوم ستاديوم.
ويعد هذا ثالث انتصار لإنتر على ميلان في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وذلك في مباراتهما الرابعة التي أقيمت بينهما بجميع البطولات، حيث فاز فريق المدرب سيموني إنزاجي على منافسه في كأس السوبر الإيطالي في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية، ثم في الدوري الإيطالي في الشهر التالي. 

وحافظ إنتر على سجله خالياً من الهزائم في دوري الأبطال للمباراة الخامسة على التوالي، حيث تعود آخر خسارة له في المسابقة إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حينما انهزم صفر / 2 أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني.

إنترميلان
ميلان
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
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