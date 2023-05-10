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«الأبيض» في المستوى الثاني.. قرعة كأس آسيا اليوم

«الأبيض» في المستوى الثاني.. قرعة كأس آسيا اليوم
11 مايو 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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تُجرى اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً، يتم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الستة عشر صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
وحسب لائحة البطولة، يتم تقسيم المنتخبات إلى 4 أوعية، كل 6 منها في وعاء، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، حيث تتواجد قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا والسعودية في المستوى الأول، فيما يضم المستوى الثاني، العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، ويضم الثالث منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قيرغيزستان ولبنان، والمستوى الرابع منتخبات الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج، الصين وإندونيسيا.وتأهل «الأبيض» إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بالفوز في 6 مباريات، مقابل خسارتين، وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، علماً أن المجموعة ضمت إلى جانب منتخبنا كل من فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

الأبيض
الدوحة
كأس آسيا
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