«نقاط التحسين» هدف سداسي في «الامتحان الأخير»

معتصم عبدالله (دبي)

يتصدر سباق «تحسين المراكز»، واجهة انطلاقة «الجولة 26»، والأخيرة، في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» 2022- 2023، والتي تشهد مساء اليوم، مباريات الجزيرة «السادس»، وضيفه اتحاد كلباء «الثامن»، وخورفكان «التاسع» أمام الوصل «الخامس»، والنصر «العاشر» في مواجهة ضيفه الشارقة «السابع».

فيما تتركز الأنظار مساء غد على السباق المثير بين البطائح «الثاني عشر» برصيد 21 نقطة، ودبا «قبل الأخير» وله 19 نقطة، لتجنب الهبوط ومرافقة الظفرة، حينما يحل «الراقي» ضيفاً على العين «الوصيف»، ويستقبل «النواخذة» ضيفه الظفرة «الأخير»، فيما يواجه الوحدة «الثالث» ضيفه بني ياس «الحادي عشر.

ويُسدل الستار السبت على مشهد الدوري في المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي «البطل» أمام ضيفه عجمان «الرابع»، والتي تشهد الاحتفال الرسمي بتتويج «الفرسان» بدرع الدوري للمرة الثامنة في تاريخ شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في تاريخ أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري.

وبالعودة إلى مباريات اليوم، ينشد فريقا النصر وضيفه الشارقة طمأنة الجماهير في «البروفة الأخيرة» للفريقين، قبل انطلاق مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعد البطولة الأخيرة في سجل مسابقات الموسم الحالي، حيث يحل «العميد» ضيفاً على العين، الأربعاء المقبل على استاد هزاع بن زايد، ويلتقي «الملك» مضيفه الجزيرة في اليوم التالي على استاد محمد بن زايد.

وشهدت الجولة الماضية تعثر «العميد» و«الملك» على التوالي أمام الفريقين المنافسين على تجنب الهبوط، بخسارة النصر أمام مضيفه البطائح 0-2، وتعادل الشارقة أمام ضيفه دبا 1-1، في الوقت الذي يشعل فيه تقارب نتائج المواجهات أجواء مباراة الليلة، حيث يتفوق «الأزرق» برصيد 10 انتصارات أمام الشارقة، مقابل 9 نقاط للأخير، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 6 مواجهات من أصل 25 مباريات جمعت الفريقين.

وعلى استاد محمد بن زايد، يأمل فريقا الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء الفوز، بهدف تصحيح الصورة في الجولة الأخيرة، بعد خسارة الأول أمام الظفرة الأخير 1-4 في الجولة الماضية، والتي شهدت تعادل اتحاد كلباء أمام ضيفه خورفكان 1-1، غير أن مهمة «النمور» تبدو صعبة بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، والذي تميل فيه كفة الأفضلية لـ «فخر أبوظبي» برصيد 12 انتصاراً، مقابل فوز وحيد لـ «النمور»، والتعادل في مباراتين.

وينهي فريقا خورفكان والوصل مشوار استحقاقات الموسم الحالي، في المواجهة بين الفريقين على ملعب الأول باستاد صقر بن محمد القاسمي، ويحتل «النسور» المركز التاسع برصيد 25 نقطة، مقابل 44 نقطة لـ «الإمبراطور» الرابع، وستكون مباراة الليلة الثامنة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق «الأصفر» برصيد 4 انتصارات، مقابل فوزين لـ «النسور»، والتعادل في مباراة واحدة.

الفوز«هدف مشترك»

حقق النصر 4 انتصارات خلال 13 مباراة ضمن الجولة الأخيرة بمشوار مشاركاته بدوري المحترفين، مقابل التعادل في 4 لقاءات، والخسارة في 5 مباريات، في الوقت الذي حقق فيه الشارقة الفوز في 3 مباريات من أصل 12 مباراة بالجولة الأخيرة.

ليما يطارد «الباكورة»

يواصل فابيو ليما هداف الوصل رحلة البحث عن هدفه الأول في مرمى خورفكان خلال مباراة الليلة، والتي تعد الرابعة للاعب في مواجهة «النسور»، وتعد شباك الأخير الوحيدة التي لم ينجح ليما في الوصول إليها من بين فرق دوري المحترفين.