«الشارقة للمرأة» بطل كأس نائب رئيس الدولة للقوى

الشارقة (الاتحاد)

توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، «فئة السيدات»، والتي جرت منافساتها المثيرة في ملعب نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة أندية عدة.

ومثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى في البطولة 14 لاعبة في فئتي السيدات والناشئات، حيث حصل فريق الناشئات على ذهبيتي سباقي 100 و200 متر للنجمة جاسمين صوفيا، وفضية رمي القرص للاعبة أماني لولي.

وفي فئة السيدات، نالت فاطمة الحوسني، ذهبية رمي القرص، وجواهر خليل، ذهبية رمي الرمح، وكيمبلى هيلينا، ذهبية سباق 200 متر، ومروة العمودي، ذهبية سباق 5000 متر، ومهرة عبدالرحيم، ذهبية سباق 400 متر حواجز، وفاطمة البلوشي، ذهبية سباق 400 متر، ومريم البلوشي، ذهبية الوثب الطويل، وعبير البلوشي، ذهبية سباق 100 متر، وذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر، وذهبية سباق التتابع 4 في 400 متر، وفضية سباق 200 متر للاعبة فاطمة البلوشي، وفضية دفع الجلة للاعبة جواهر خليل، وفضية سباق 1500 متر للاعبة مروة العمودي، وفضية سباق 100 متر للاعبة فاطمة خليل، وبرونزية سباق 400 متر للاعبة مريم يوسف، وبرونزيتي سباقي 100 و200 متر للاعبة جواهر فريد، وبرونزية سباق 1500 متر للاعبة عذبة اليماحي.

وأشادت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتألق نجمات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، معتبرة الفوز بكأس فئة السيدات، إنجازاً كبيراً، مشيدة بعطاء اللاعبات في كلتا الفئتين، وبجهود الأجهزة الإدارية والفنية والطبية.

وشددت بلقيس الشحي، على أن نتائج فريق النادي لألعاب القوى، تمثل تجسيداً عملياً لرؤية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في ضرورة ظهور مختلف الألعاب الرياضية في المؤسسة بصورة مميزة عبر حصد الألقاب، وتحقيق الأرقام القياسية، وتقديم أفضل المستويات في مختلف البطولات المحلية والخارجية.