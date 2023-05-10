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الرياضي

زايد الكثيري: ذهبية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تُضاعف المسؤولية

زايد الكثيري: ذهبية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تُضاعف المسؤولية
10 مايو 2023 22:30

أبوظبي (وام)
أكد زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجو جيتسو، أن ارتباطاته الخارجية المقبلة مع المنتخب الوطني هي أكثر ما يشغله حالياً، حيث يتمنى مواصلة حصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج مع المنتخب.
وأشار الكثيري إلى أن تحقيقه الميدالية الذهبية الجديدة في بطولات «جراند سلام» ضاعف من مسؤوليته خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على المستوى الذي حققه في جميع جولاتها خلال 2023، حيث فاز بـ4 ميداليات ملونة «3 ذهبيات، وفضية واحدة»، وكان أحدثها هذه الذهبية بطولة «أبوظبي جراند سلام».
وقال الكثيري: «أفخر كوني أول لاعب إماراتي يحصل على الحزام الأسود في وزن 56 كجم، الأمر لم يكن سهلاً، بل نتاج عمل متواصل وتدريبات يومية على فترتي الصباح، والمساء».
وأوضح الكثيري، المتوج بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو العام الماضي، وخريج برنامج الجو جيتسو المدرسي، أن البرنامج حقق قفزة نوعية في نشر اللعبة، وزيادة عدد ممارسيها من اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان، ما وضع الإمارات على خريطة أبرز وأهم الدول الداعمة والممارسة للعبة، وهي المكانة التي تستحقها بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على تميز أبنائها.
وقال: «بدأت الجو جيتسو في 2017 من خلال المشروع المدرسي، وخلال هذه الفترة وبفضل الدعم المتواصل من اتحاد الجو جيتسو، أصبحت على الطريق الصحيح في اللعبة، وانعكس ذلك على كافة تفاصيل حياتي الشخصية، سواء من نوعية الطعام، أو الانضباط في الوقت وغيره».

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